«Всемирные игры дружбы» и «Здоровое Отечество» договорились о сотрудничестве

Организационный комитет по подготовке и проведению «Всемирных игр дружбы» и Общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» подписали соглашение на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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