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Бад-Хомбург (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева сыграет с Ястремской, Александрова – с Подорошкой, Бадоса – с Рус

Сетка турнира здесь. Bad Homburg Open powered by Solarwatt Бад-Хомбург, Германия 23 – 29 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава Первый круг Даяна Ястремская (Украина)  Мирра Андреева (Россия) Дата проведения 23 июня, 13.

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