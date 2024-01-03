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TRENDYMEN

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Жена все время искала повод для ссоры с мужем-вахтовиком. Когда вернулся с Крайнего севера, жену словно подменили

Жена все время искала повод для ссоры с мужем-вахтовиком. Когда вернулся с Крайнего севера, жену словно подменили

27-летний Денис постоянно ссорился со своей женой, особенно из-за его графика вахты. Измотанный беспорядками в семье, он принял решение отправиться на заработки на Крайний Север ожидая, что семейная ситуация ухудшится.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
в каждой избушке свои погремушки.....
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18 час.
Элеонора Коган
Главное она поняла, что нужно сохранить семью и что Денис старался ради неё.
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12 час.
Сергей Трофимов
все равно она остается дурой и все равно еще будут всякие гадости в отношении мужа как изменяла ему так и будет изменять
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1 час.

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