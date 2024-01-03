Жена все время искала повод для ссоры с мужем-вахтовиком. Когда вернулся с Крайнего севера, жену словно подменили

27-летний Денис постоянно ссорился со своей женой, особенно из-за его графика вахты. Измотанный беспорядками в семье, он принял решение отправиться на заработки на Крайний Север ожидая, что семейная ситуация ухудшится.
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