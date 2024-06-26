БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О событиях в Дагестане. Нам следует принять реальность и называть вещи своими именами

О событиях в Дагестане. Нам следует принять реальность и называть вещи своими именами

Не могу не обратить внимание на события, произошедшие в Дагестане. Это сложная и серьёзная тема. Она серьёзная не только из-за большого количества жертв среди сотрудников силовых ведомств и гражданских лиц, но и потому, что в Дагестане уже давно существуют предпосылки сепаратизма.

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Комментарии
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igor kim
Самое страшное глупость и жадность людей, остальное все производные.
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21 час.
Александр Хироников
Ну что Вы! Его тут же исключат и скажут, что это исключение. Как и исключения все те, кто попал на взятках, на высказываниях против СВО... Не даром их так и называют - ЕдРосы. Не Единая Россия, а ЕдРосы.
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16 час.
Silver Kont
Педросы....
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15 час.

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