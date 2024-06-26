О событиях в Дагестане. Нам следует принять реальность и называть вещи своими именами

Не могу не обратить внимание на события, произошедшие в Дагестане. Это сложная и серьёзная тема. Она серьёзная не только из-за большого количества жертв среди сотрудников силовых ведомств и гражданских лиц, но и потому, что в Дагестане уже давно существуют предпосылки сепаратизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии