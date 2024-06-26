О событиях в Дагестане. Нам следует принять реальность и называть вещи своими именами

Александр Хироников

Ну что Вы! Его тут же исключат и скажут, что это исключение. Как и исключения все те, кто попал на взятках, на высказываниях против СВО... Не даром их так и называют - ЕдРосы. Не Единая Россия, а ЕдРосы.