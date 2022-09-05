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В Турции осудили желание Запада «рассчитаться с Россией через Украину»

В Турции осудили желание Запада «рассчитаться с Россией через Украину»

Депутат турецкого парламента Мурат Байбатур, входящий в состав группы дружбы Турция — Россия выступил с утверждением о том, что истеблишмент государства выражает осуждение намерениям западных государств «рассчитаться с Россией через Украину».

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