В Турции осудили желание Запада «рассчитаться с Россией через Украину»

Депутат турецкого парламента Мурат Байбатур, входящий в состав группы дружбы Турция — Россия выступил с утверждением о том, что истеблишмент государства выражает осуждение намерениям западных государств «рассчитаться с Россией через Украину».
Депутат турецкого парламента Мурат Байбатур, входящий в состав группы дружбы Турция — Россия выступил с утверждением о том, что истеблишмент государства выражает осуждение намерениям западных государств «рассчитаться с Россией через Украину».
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