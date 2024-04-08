Эксперт Ветров предложил возродить профраспределение выпускников в важных сферах экономики

Такая программа была во времена СССР Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность возрождения практики профессионального распределения выпускников средних и высших учебных заведений аналогичной советской модели.
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