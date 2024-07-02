Иностранные СМИ: Британские самолеты устроили засаду на российские истребители

Недавно над Черным морем произошел интригующий инцидент. Сообщения иностранных СМИ указывают на то, что Королевские ВВС демонстративно отправили самолет RC-135W в район Севастополя в сопровождении двух Eurofighter Typhoon с активными транспондерами.
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