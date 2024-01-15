Израильское издание: ХАМАС не потерял своих лидеров и большинство его боевиков живы

Израильская газета «Едиот Ахронот» сообщает, что, по данным израильской армии, палестинская группировка ХАМАС в секторе Газа не потеряла своих лидеров и большинство ее боевиков все еще живы после 100 дней войны.
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