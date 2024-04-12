В Камызякском районе проверяют постановку на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство

Следователи военного следственного отдела СК России по Каспийской флотилии совместно с сотрудниками военкоматов и других правоохранительных органов продолжают проводить профилактические проверки о соблюдении бывшими иностранцами, получившими российское гражданство, требований законодательства о воинской обязанности.
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