НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости южных регионов

1 подписчик

В Камызякском районе проверяют постановку на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство

В Камызякском районе проверяют постановку на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство

 Следователи военного следственного отдела СК России по Каспийской флотилии совместно с сотрудниками военкоматов и других правоохранительных органов продолжают проводить профилактические проверки о соблюдении бывшими иностранцами, получившими российское гражданство, требований законодательства о воинской обязанности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору