Фриланс в России: больше половины россиян уверены в росте числа независимых специалистов

Большинство россиян (51%) считают, что число фрилансеров в стране за последние три года выросло, и только 7% полагают, что их стало меньше, согласно данным ко-проекта Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и AdIndex.
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