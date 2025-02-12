Госжилинспекция Татарстана создала телеграм-бот

Госжилинспекция Татарстана запустила официальный Телеграм-бот (@Gji_RT_bot). С его помощью жители республики смогут быстро получать важную информацию и решать вопросы по управлению многоквартирными домами и коммунальными услугами.
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