Прокурор Якимовский солгал в телеэфире? Разъяснения ВСМ

Высший совет магистратуры (ВСМ) опроверг информацию, распространяемую в публичном пространстве, о том, что ВСМ и ВСП ведут дискуссии с Антикоррупционной прокуратурой относительно определения штаб-квартиры Антикоррупционной прокуратуры.