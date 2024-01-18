Прокурор Якимовский солгал в телеэфире? Разъяснения ВСМ

Высший совет магистратуры (ВСМ) опроверг информацию, распространяемую в публичном пространстве, о том, что ВСМ и ВСП ведут дискуссии с Антикоррупционной прокуратурой относительно определения штаб-квартиры Антикоррупционной прокуратуры.
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