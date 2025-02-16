Макрон созывает лидеров ЕС на экстренный саммит по Украине

REUTERS/LUDOVIC MARIN Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров Евросоюза на экстренный саммит по Украине в Париже, чтобы обсудить действия Дональда Трампа и его администрации по Украине, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.