Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали более 30 человек

Ночью 28 апреля в дорожную аварию во Владимирской области попал экскурсионный автобус. Пассажирский транспорт съехал в кювет и опрокинулся, пострадали около 35 человек, сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.
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