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Ученые продолжают изучение экосистем национального парка «Лосиный Остров»

Ученые продолжают изучение экосистем национального парка «Лосиный Остров»

В московской части национального парка «Лосиный Остров» возобновились научные исследования. В ходе полевых экологических работ специалисты изучают биологическое разнообразие водоемов и состояние популяций редких видов животных и растений.

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