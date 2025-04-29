Ученые продолжают изучение экосистем национального парка «Лосиный Остров»

В московской части национального парка «Лосиный Остров» возобновились научные исследования. В ходе полевых экологических работ специалисты изучают биологическое разнообразие водоемов и состояние популяций редких видов животных и растений.
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