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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью. А зарплату за весь период сотрудничества у ребенка забрали»

В мае 2023 года Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

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