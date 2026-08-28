Хавбек «Зенита» отправится спасать «Факел»

«Факел» хочет подписать полузащитника «Зенита» Эдуардо Ду Кейроса. «Спорт-Экспресс» сообщает, что воронежский клуб хочет усилить центр поля и рассматривает приобретение 26-летнего бразильца на правах аренды.
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