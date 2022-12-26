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Как советские чиновники хотели запретить фильмы про Петрова и Васечкина

Как советские чиновники хотели запретить фильмы про Петрова и Васечкина

Одни из самых узнаваемых пионеров Советского Союза 80-х. Но мало кто знает, что создателя фильмов про Машу Старцеву, Васю Петрова и Петю Васечкина обвинили в преклонении перед загнивающим Западом, а фильмы положили на полку.

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