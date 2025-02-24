Калужанам пообещали сначала мороз, а потом - потепление

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал прогноз погоды в Калужской области на предстоящую рабочую неделюГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов дал прогноз погоды в Калужской области на предстоящую рабочую неделю.
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