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Царьград

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"Хорошие отношения с северокорейским парнем": Трамп решил забрать Пхеньян у Москвы ядерной кнопкой

"Хорошие отношения с северокорейским парнем": Трамп решил забрать Пхеньян у Москвы ядерной кнопкой

Дональд Трамп снова продемонстрировал, что его внешняя политика — это смесь прагматизма и импульсивных решений.

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Новый комментарий от пользователя
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наталья никифорова

Не думаю что Ким Чен Ин купится на обещания Трампа. Этот деятель обманет и не поперхнется. Наши верхи до сих пор не в состоянии очухаться от "бздюха" Анкориджа. Перенюхали и слегка отравились. " я ждала и верила, сердцу вопреки...". Достало уже постоянное наступание на одни и те же грабли и вера, ничем не подкрепленная в обещания очередных русофобов. Лавров тут недавно выдал на эту тему очередную чушь, ссылаясь на наше "христианство". Забыл вероятно сказанное в писании:" не мечите бисер перед свиньями ибо попрают они его своими ногами", а евро-педерасты во власти вообще живут по заветам Сатаны. А еще Лавров забыл о главной молитве "Отче наш", где сказано: "... и не введи нас во искушение но избави нас от Лукавого".