Собянин: В Москве реализуется 41 проект комплексного развития территорий

Власти города контролируют процесс строительства Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в настоящее время реализуется 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), более половины из которых предполагают создание детских садов и школ.
Власти города контролируют процесс строительства Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в настоящее время реализуется 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), более половины из которых предполагают создание детских садов и школ.
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