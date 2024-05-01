Сотрудники SpaceX получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отрасли

Ракеты SpaceX отправляет полезную нагрузку в космос / © SpaceX Согласно анализу Reuters, на пусковых и производственных объектах SpaceX работники получают такие травмы, как раздробление конечностей, ампутация, серьезные ушибы головы.
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