BMW утверждает, что улучшила тяговые батареи, и теперь Tesla будет её догонять Да...

BMW утверждает, что улучшила тяговые батареи, и теперь Tesla будет её догонятьДаже с учётом активного участия инженеров Panasonic в создании аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, компания Tesla преподносила их создание как своё личное достижение.
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