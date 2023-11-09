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BMW утверждает, что улучшила тяговые батареи, и теперь Tesla будет её догонять Да...

BMW утверждает, что улучшила тяговые батареи, и теперь Tesla будет её догонять Да...

BMW утверждает, что улучшила тяговые батареи, и теперь Tesla будет её догонятьДаже с учётом активного участия инженеров Panasonic в создании аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, компания Tesla преподносила их создание как своё личное достижение.

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