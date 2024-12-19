Внимание, метеопаты! Магнитные бури сегодня, 19 декабря 2024 года Ирэн ОрлонскаяМетеозависимость не является заболеванием, а скорее своеобразным «сигналом SOS» от нашего организма, который указывает на трудности в адаптации к изменениям погоды.
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