Внимание, метеопаты! Магнитные бури сегодня, 19 декабря 2024 года Ирэн ОрлонскаяМетеозависимость не является заболеванием, а скорее своеобразным «сигналом SOS» от нашего организма, который указывает на трудности в адаптации к изменениям погоды.