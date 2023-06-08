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Число наркопреступлений резко выросло в Карелии, а взяток стало меньше

Прокуратура республики огласила статистику преступлений за первые пять месяцев текущего года В течение первых пяти месяцев этого года в Карелии зарегистрировали на 13,9 процента преступлений меньше, чем за аналогичный период прошедшего года.

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