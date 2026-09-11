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Царьград

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Последствия истребления скота в Сибири коснутся почти каждого: Скоро увидим в магазинах

Последствия истребления скота в Сибири коснутся почти каждого: Скоро увидим в магазинах

Последствия массового истребления скота в Сибири коснутся почти каждого. Скоро увидим в магазинах. О причинах роста цен на мясную продукцию в России, который, безусловно, продолжится, рассказал Игорь Абакумов.

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