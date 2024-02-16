FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Родившиеся в России в «лихие 90-е» имеют особые гены стрессоустойчивости — исследование

Родившиеся в России в «лихие 90-е» имеют особые гены стрессоустойчивости — исследование

Упадок промышленного и сельскохозяйственного производства в России, усилившееся психосоциальное давление и резкая смена шкалы ценностей, ослабление социальной поддержки — все эти факторы привели к росту социального стресса в стране в начале 1990-х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх