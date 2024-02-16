Родившиеся в России в «лихие 90-е» имеют особые гены стрессоустойчивости — исследование

Упадок промышленного и сельскохозяйственного производства в России, усилившееся психосоциальное давление и резкая смена шкалы ценностей, ослабление социальной поддержки — все эти факторы привели к росту социального стресса в стране в начале 1990-х.
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