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Гвардиола о Холанде в «Ман Сити»: «Не знаю, сколько голов он забьет. Мне все равно»

Пеп Гвардиола заявил, что ему все равно, сколько голов Эрлинг Холанд забьет в этом сезоне.  22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» в это межсезонье из «Боруссии» Дортмунд.

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