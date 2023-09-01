Любопытно, однако

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«Все русские должны умереть»!

«Все русские должны умереть»!

Привожу вам свежий пример раскрутки животной русофобии в европейской прессе. Датская газета Ekstra Bladet публикует сегодня на разворот «репортаж» из некого села Пригорье (автор даже не уточняет, где это, но речь идет о селе в Херсонской области, на данный момент оккупированном Украиной).

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Это к нашим СМИ, и мы сами , народ должен не шептать у себя на «КУХНЯХ» в каждой квартире, а говорить о продажных СМИ, что бы их ЗАПРЕТИЛИ, тех кто вредит РФ и предает СВО.                А западным и эуроцейським СМИ ,мы и правительство,  заткнуть их сейчас не получится, только ПОБЕДА. И наши условия.
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8 час.
Нина Грекова
Согласна, что к нам русским относятся хуже.  Да потому что много у власти &quot;жополизов&quot;, предателей и продажных. Они (кто у власти) наворовали денег здесь, а на Западе будут жить вольготно. Зачем им Россия и народ с голой задницей? Надо чиновников всех уровней менять, у нас много грамотных специалистов, которые будут честно трудиться на благо Родины но... ведь приросли наши чиновники и места то свои, если и передадут - то родственникам, друзьям и т.д. Пора наводить порядок в стране.
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7 час.
ВЖ
Валерий Жидков
Кроме того что вся Европа ублюдки, так ещё и тупые: в Северном Ледовитом океане акул нет
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5 час.

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