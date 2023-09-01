«Все русские должны умереть»!

Это к нашим СМИ, и мы сами , народ должен не шептать у себя на «КУХНЯХ» в каждой квартире, а говорить о продажных СМИ, что бы их ЗАПРЕТИЛИ, тех кто вредит РФ и предает СВО. А западным и эуроцейським СМИ ,мы и правительство, заткнуть их сейчас не получится, только ПОБЕДА. И наши условия.

Нина Грекова

Согласна, что к нам русским относятся хуже. Да потому что много у власти "жополизов", предателей и продажных. Они (кто у власти) наворовали денег здесь, а на Западе будут жить вольготно. Зачем им Россия и народ с голой задницей? Надо чиновников всех уровней менять, у нас много грамотных специалистов, которые будут честно трудиться на благо Родины но... ведь приросли наши чиновники и места то свои, если и передадут - то родственникам, друзьям и т.д. Пора наводить порядок в стране.