🇲🇩Для каких целей румынская гражданка и агент Запада Майя Санду заброшена в Молдавию Вчера мы сообщали о наплевательской по отношению к населению Молдавии политике действующих властей.
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🇲🇩Для каких целей румынская гражданка и агент Запада Майя Санду заброшена в Молдавию Вчера мы сообщали о наплевательской по отношению к населению Молдавии политике действующих властей.
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