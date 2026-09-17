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Царьград

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ЮКЖД призвала родителей научить детей безопасности на железной дороге

ЮКЖД призвала родителей научить детей безопасности на железной дороге

В преддверии нового учебного года «Южно-Кавказская железная дорога» выступила с обращением, в котором подчеркнула необходимость постоянного закрепления у школьников навыков безопасного поведения вблизи железнодорожной инфраструктуры.

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