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Тест для автомобилистов: ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, на сколько процентов вы нарцисс

Тест для автомобилистов: ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, на сколько процентов вы нарцисс

Что об этом говорят британские ученые фото: Midjorney/ParentsБританские ученые — самые настоящие, а не те, над которыми принято подшучивать — провели опрос, чтобы выявить, есть ли связь между вашими автомобильными вкусами и привычками и нарциссизмом.

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