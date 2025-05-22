Тест для автомобилистов: ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, на сколько процентов вы нарцисс

Что об этом говорят британские ученые фото: Midjorney/ParentsБританские ученые — самые настоящие, а не те, над которыми принято подшучивать — провели опрос, чтобы выявить, есть ли связь между вашими автомобильными вкусами и привычками и нарциссизмом.