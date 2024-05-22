На трассе М12 от Москвы до Казани завершили тестирование мобильной связи

На участке трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани завершено тестирование мобильной связи, показавшее высокое качество связи, но с разрывами в Нижегородской области и Татарстане из-за строительства вышек и базовых станций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии