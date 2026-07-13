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Шевченко о Барабанове: «У «Автомобилиста» не все прозрачно с зарплатами, на мой взгляд. Если его объявят с той суммой, которую выпишут официально – все будут смеяться»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился мнением, почему « Автомобилист » не сообщает о переходе Александра Барабанова .

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