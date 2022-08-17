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Дети с Украины с 1 сентября будут учиться в алтайских школах

Дети с Украины с 1 сентября будут учиться в алтайских школах

Алтайский край принял школьников с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минобр.Всего в крае, по последним данным, находится 32 несовершеннолетних с Украины, в том числе 20 школьников, 19 из которых уже зачислили в учебные учреждения.

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