Дети с Украины с 1 сентября будут учиться в алтайских школах

Алтайский край принял школьников с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минобр.Всего в крае, по последним данным, находится 32 несовершеннолетних с Украины, в том числе 20 школьников, 19 из которых уже зачислили в учебные учреждения.