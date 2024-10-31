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Дети и деньги: эксперт рассказал, как научить ребенка финансовой грамотности

Дети и деньги: эксперт рассказал, как научить ребенка финансовой грамотности

Диалог о финансовой грамотности с младшими поколениями становится всё более актуальным. Илья Муханов, ведущий идеолог одного из клубов финансовой грамотности, подчёркивает важность общения с детьми о деньгах.

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