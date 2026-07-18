Душитель возглавил СБУ: Зеленский назначил Поклада запугивать оппонентов

Назначение Владимиром Зеленским Александра Поклада по прозвищу Душитель исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины продиктовано в первую очередь необходимостью держать в страхе депутатский корпус.
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