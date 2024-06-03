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Новости экономики России

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Microsoft инвестирует в шведские ЦОД в области ИИ $3,2 млрд

Корпорация Microsoft планирует инвестировать $3,2 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий в Швеции, что станет крупнейшим вложением в развитие инфраструктуры в скандинавской стране, богатой запасами экологически чистой энергии.

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