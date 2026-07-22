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Царьград

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Российский посол Мешков вошел в тройку кандидатов в Совет Федерации

Российский посол Мешков вошел в тройку кандидатов в Совет Федерации

Алексей Мешков, российский посол во Франции, стал кандидатом в Совет Федерации от Тверской области. Врио губернатора Виталий Королев указал его в тройке своих предложений на пост сенатора накануне региональных выборов.

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