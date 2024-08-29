Шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

t.me/Доктор DAA Шесть человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом на трассе Когалым-Ноябрьск в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
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