Эксперт Чаленко: в офисе Зеленского подозревают главкома ВСУ Сырского в саботаже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского могли возникнуть подозрения относительно главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что, может быть связано с последующими массовыми задержаниями высокопоставленных украинских офицеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии