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Эксперт Чаленко: в офисе Зеленского подозревают главкома ВСУ Сырского в саботаже

Эксперт Чаленко: в офисе Зеленского подозревают главкома ВСУ Сырского в саботаже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского могли возникнуть подозрения относительно главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что, может быть связано с последующими массовыми задержаниями высокопоставленных украинских офицеров.

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