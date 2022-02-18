Заноза

13 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    Ну......Даже не знаю что сказать по этому поводу....Наверное - большего бреда я не читал\слыхал....Попахивает национа...Силы самообороны ...
  • Ирина Чещина
    были викинги, да все вышли.... 🤷‍♀️Мария Захарова: Ш...
  • Ирина Чещина
    уж лучше бы Меркель осталась. Просто диву даешься порой, слушая или читая высказывания нынешних "руководителей". То л...Ликбез для канцле...

Юрий Селиванов: Жертвенные бараны Вашингтона

Юрий Селиванов: Жертвенные бараны Вашингтона

Все указывает на то, что США независимо от объективной реальности,  продолжают следовать своей   главной стратегической цели – представить собственную военную провокацию на Украине, с обязательным массовым убийством местного населения,  в качестве «российской атаки под чужим флагом с целью получения повода для вторжения на Украину» Нагнетание откровенно бездоказательных бредней о якобы «неминуемой российской агрессии против Украины» продолжаются со стороны США с нарастающей интенсивностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх