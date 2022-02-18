Юрий Селиванов: Жертвенные бараны Вашингтона

Все указывает на то, что США независимо от объективной реальности, продолжают следовать своей главной стратегической цели – представить собственную военную провокацию на Украине, с обязательным массовым убийством местного населения, в качестве «российской атаки под чужим флагом с целью получения повода для вторжения на Украину» Нагнетание откровенно бездоказательных бредней о якобы «неминуемой российской агрессии против Украины» продолжаются со стороны США с нарастающей интенсивностью.