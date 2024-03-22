🕯 В Симферополе на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Московской области Симферопольцы собираются на площади, чтобы почтить память погибших.
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🕯 В Симферополе на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Московской области Симферопольцы собираются на площади, чтобы почтить память погибших.