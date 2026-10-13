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Русский Днепропетровск

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Доброполье — всё: На полустанке Облачный сотня бандеровцев нашла лютую смерть, игра в «армию Венка» провалилась

Доброполье — всё: На полустанке Облачный сотня бандеровцев нашла лютую смерть, игра в «армию Венка» провалилась

Радомир Маркуш 13 октября 2026 г., 16:58   Разгром на шахте «Добропольская» и побоище между Золотым Колодезем и Нововодяным ставят крест на гарнизоне ВСУ ….

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