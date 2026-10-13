Радомир Маркуш 13 октября 2026 г., 16:58 Разгром на шахте «Добропольская» и побоище между Золотым Колодезем и Нововодяным ставят крест на гарнизоне ВСУ ….
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