Девушку в форме Z не пускают к кафе. Как же так она отдаёт всю себя Родине, а тут 5 колонна качает свои права. Карма

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Федор
Вот же твари-сколько можно терпеть таких гадов,люди кровь жизнь отдают и должны выслушивать от них ахинею
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21 мин.
Георгий Корнев
Что то подобное было в Крыму. когда в автосервисе не захотели обслуживать людей в форме. Вроде, как быстро эту лавочку прикрыли.
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19 мин.
Семенков Александр
Коротко, - лишать лицензии сразу, закрывать заведение, налагать неимоверный штраф. А потом разбираться со всем остальным.
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7 мин.

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