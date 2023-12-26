Девушку в форме Z не пускают к кафе. Как же так она отдаёт всю себя Родине, а тут 5 колонна качает свои права. Карма

Федор Вот же твари-сколько можно терпеть таких гадов,люди кровь жизнь отдают и должны выслушивать от них ахинею

Георгий Корнев Что то подобное было в Крыму. когда в автосервисе не захотели обслуживать людей в форме. Вроде, как быстро эту лавочку прикрыли.