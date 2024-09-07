«Северный ветер»: за сутки «Бесстрашные» уничтожили 430 боевиков ВСУ, из них 320 на Сумском направлении

Телеграм-канал «Северный ветер» опубликовал очередную оперативную сводку о событиях за сутки в зоне действия группировки войск «Север» Вооруженных сил России, которых часто неофициально, но вполне заслуженно, называют «Бесстрашными».
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