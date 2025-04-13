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Царьград

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Россия и Китай укрепляют торговые связи на фоне прекращения импорта из США

Россия и Китай укрепляют торговые связи на фоне прекращения импорта из США

В условиях мировых торговых войн российско-китайские отношения могут укрепиться. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко выразил уверенность в росте торговли с Китаем, особенно после сокращения китайского импорта нефти из США.

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