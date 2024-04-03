Владелец «ПР-Лизинга» рассматривает возможность IPO

Холдинг «Симпл Солюшнз Кэпитл», одним из основных и крупнейших активов которого является компания (ЛК) «ПР-Лизинг», планирует в перспективе двух-трех лет провести первичное публичное размещение акций (IPO), рассказал «Ведомостям» Айрат Фаткуллин, который совмещает должности руководителя и в «Симпл Солюшнз Кэпитл», и в «ПР-Лизинге».