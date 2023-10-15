Экшен-хоррор Alan Wake 2 получит бесплатные DLC Во время ивента EGX Theatre креативный д...

Экшен-хоррор Alan Wake 2 получит бесплатные DLCВо время ивента EGX Theatre креативный директор экшен-хоррора Alan Wake 2 Сэм Лейк заявил, что разработчики собираются порадовать игроков бесплатными DLC, которые обещают быть “весьма важными”.
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