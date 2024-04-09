Лавров: Россия и КНР готовы реализовывать новые стратегические задачи

Россия и Китай готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем КНР.
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